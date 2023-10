Blagnac Occitane avec l’association Blagnac Histoire et Mémoire Salle des Caouecs Blagnac, 21 octobre 2023, Blagnac.

Dans le cadre du Festival Occitania, l’association Blagnac Histoire et Mémoire vous invite à découvrir la toponymie blagnacaise à la salle des Caouecs, à Blagnac. Cette conférence sera suivie d’un apéro-concert. Tout cela se déroulera le samedi 21 octobre, à partir de 15h.

« Rassemblés dans l’association Blagnac Histoire et Mémoire depuis 2001, des historiens amateurs et professionnels partagent leur passion pour l’histoire sur tous les fronts de la vie blagnacaise et dans les archives :

• par la publication de la revue Blagnac, Questions d’Histoire depuis 1990. Nous en sommes à la 60e. Nous éditons aussi des revues spéciales sur les deux guerres mondiales, Blagnac et ses rues, son patrimoine, gouverner Blagnac…

• par la page d’histoire de FORUM (histoire de Caouecs), le magazine municipal, et bien plus encore,

• par des expositions (la Garonne, les blanchisseuses, la monnaie, Blagnac d’Hier et d’Aujourd’hui, la Première guerre mondiale, l’école de l’Aérogare), un film sur l’église…,

• par des visites guidées lors des Journées du Patrimoine et toute l’année sur demande, des interventions dans les établissements scolaires,

• par la surveillance de travaux dans Blagnac pour la sauvegarde d’éventuelles découvertes archéologiques. »

En partenariat avec l’association Chants Libres.

Salle des Caouecs Place des Arts, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

