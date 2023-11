Salon de la céramique 2023 Salle des Aulnes Lillebonne, 18 novembre 2023, Lillebonne.

Lillebonne,Seine-Maritime

Les 18 et 19 novembre, rendez-vous à la salle des Aulnes de Lillebonne pour l’édition 2023 du salon de la céramique ! Venez découvrir les pièces uniques créées par la trentaine d’exposants venus de toute la France : arts de la table et du jardin, sculptures, bijoux…

Comme chaque année, des animations sont prévues : modelage et tournage pour les enfants, ainsi qu’un café poterie. Vous pourrez retrouver toutes les informations : https://www.facebook.com/marchedepotierslillebonne

Exposition de céramique salle des Aulnes à Lillebonne, les 18 et 19novembre 2023.

== EXPOSANTS ==

Didier BELLAMY – Porcelaine (71)

Julien BERNARD – Grès/Terre de rencontre (22)

Élise BINET – Faïence (28)

Élise BOENNEC – Grès/Porcelaine (76)

Nicolas BOISJOLY – Terre sigillée (14)

Nathalie COUDERT – Raku (76)

Marcel CREAC’H – Grès (77)

Carole CREVEL – Grès/Terre vernissée/Porcelaine (76)

Marie DE LA PORTE DES VAUX – Terre vernissée (14)

Sabine DE LIGNY – Grès/Porcelaine/Terre de rencontre (76)

Maëve DERGHAM – Grès (76)

Virgine DERUELLE – Grès (76)

Floriane DUDEMAINE FOURNOL – Grès (27)

Céline DUPARC – Grès (76)

Anaïs DUPONT – Grès (76)

Daniel DUSSART – Grès (76)

Stéphanie ESNEAULT – Grès (14)

Cécile FABLET – Grès/Faïence (14)

Sylvain FEZZOLI – Porcelaine (14)

Lou FRANÇOIS-EUGÈNE – Grès (72)

Tiffany GAUTHIER – Grès (49)

Isabelle KIMENAU LAUTIER – Grès/Porcelaine (78)

Anne LENGLET – Faïence (27)

Thierry LUANG RATH – Grès (56)

Alexandra MASSON CORBES – Grès/Porcelaine (56)

Gwenaëlle MAUBOURGUET – Grès/Porcelaine (50)

Aurélien QUIQUEMPOIS – Porcelaine (76)

Matthieu ROBERT- Grès (72)

Annie ROBIN – Porcelaine (16)

Stéphanie RODRIGUES – Grès (53)

Virginie & Xavier ROUSSEAU – Terre vernissée/Porcelaine (50)

Noémie ROYER – Grès (76)

Josiane SCHNEIDER – Grès/Raku (57)

Frédéric TALLIN – Grès (22)

Caroline TRIMBUR – Grès (76)

Céline VANDERMEERSCH – Faïence (76.

Salle des Aulnes

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie



On November 18 and 19, Lillebonne’s Salle des Aulnes will be the venue for the 2023 Ceramics Show! Come and discover the unique pieces created by some thirty exhibitors from all over France: table and garden arts, sculptures, jewelry?

As in previous years, there will also be events for children, including modelling and throwing, and a pottery café. For further information: https://www.facebook.com/marchedepotierslillebonne

Ceramics exhibition, Salle des Aulnes, Lillebonne, November 18 and 19, 2023.

== EXHIBITORS ==

Didier BELLAMY – Porcelain (71)

Julien BERNARD – Stoneware/Terre de rencontre (22)

Élise BINET – Earthenware (28)

Élise BOENNEC – Stoneware/Porcelain (76)

Nicolas BOISJOLY – Terre sigillée (14)

Nathalie COUDERT – Raku (76)

Marcel CREAC?H – Stoneware (77)

Carole CREVEL – Stoneware/Glazed earthenware/Porcelain (76)

Marie DE LA PORTE DES VAUX – Glazed earthenware (14)

Sabine DE LIGNY – Stoneware/Porcelain/Meeting clay (76)

Maëve DERGHAM – Stoneware (76)

Virgine DERUELLE – Stoneware (76)

Floriane DUDEMAINE FOURNOL – Stoneware (27)

Céline DUPARC – Stoneware (76)

Anaïs DUPONT – Stoneware (76)

Daniel DUSSART – Stoneware (76)

Stéphanie ESNEAULT – Stoneware (14)

Cécile FABLET – Stoneware (14)

Sylvain FEZZOLI – Porcelain (14)

Lou FRANÇOIS-EUGÈNE – Stoneware (72)

Tiffany GAUTHIER – Stoneware (49)

Isabelle KIMENAU LAUTIER – Stoneware/Porcelain (78)

Anne LENGLET – Earthenware (27)

Thierry LUANG RATH – Stoneware (56)

Alexandra MASSON CORBES – Stoneware/Porcelain (56)

Gwenaëlle MAUBOURGUET – Stoneware/Porcelain (50)

Aurélien QUIQUEMPOIS – Porcelain (76)

Matthieu ROBERT – Stoneware (72)

Annie ROBIN – Porcelain (16)

Stéphanie RODRIGUES – Stoneware (53)

Virginie & Xavier ROUSSEAU – Glazed earthenware/Porcelain (50)

Noémie ROYER – Stoneware (76)

Josiane SCHNEIDER – Stoneware/Raku (57)

Frédéric TALLIN – Stoneware (22)

Caroline TRIMBUR – Stoneware (76)

Céline VANDERMEERSCH – Earthenware (76)

Los días 18 y 19 de noviembre, la Salle des Aulnes de Lillebonne acogerá el Salón de la Cerámica 2023 Venga a descubrir las piezas únicas creadas por la treintena de expositores procedentes de toda Francia: vajillas y objetos de jardín, esculturas, joyas..

Como cada año, se propondrán numerosas actividades, como modelado y lanzamiento para niños, así como un café de cerámica. Para más información, visite https://www.facebook.com/marchedepotierslillebonne

Exposición de cerámica, Salle des Aulnes, Lillebonne, 18 y 19 de noviembre de 2023.

== EXPOSITORES ==

Didier BELLAMY – Porcelana (71)

Julien BERNARD – Gres/Terre de rencontre (22)

Élise BINET – Loza (28)

Élise BOENNEC – Gres/Porcelana (76)

Nicolas BOISJOLY – Terra sigillée (14)

Nathalie COUDERT – Raku (76)

Marcel CREAC-H – Gres (77)

Carole CREVEL – Gres/Terra esmaltada/Porcelana (76)

Marie DE LA PORTE DES VAUX – Loza esmaltada (14)

Sabine DE LIGNY – Gres/Porcelana/Carbonato (76)

Maëve DERGHAM – Gres (76)

Virgine DERUELLE – Gres (76)

Floriane DUDEMAINE FOURNOL – Gres (27)

Céline DUPARC – Gres (76)

Anaïs DUPONT – Gres (76)

Daniel DUSSART – Gres (76)

Stéphanie ESNEAULT – Gres (14)

Cécile FABLET – Gres (14)

Sylvain FEZZOLI – Porcelana (14)

Lou FRANÇOIS-EUGÈNE – Gres (72)

Tiffany GAUTHIER – Gres (49)

Isabelle KIMENAU LAUTIER – Gres/Porcelana (78)

Anne LENGLET – Gres (27)

Thierry LUANG RATH – Gres (56)

Alexandra MASSON CORBES – Gres/Porcelana (56)

Gwenaëlle MAUBOURGUET – Gres/Porcelana (50)

Aurélien QUIQUEMPOIS – Porcelana (76)

Matthieu ROBERT – Gres (72)

Annie ROBIN – Porcelana (16)

Stéphanie RODRIGUES – Gres (53)

Virginie & Xavier ROUSSEAU – Loza esmaltada/Porcelana (50)

Noémie ROYER – Gres (76)

Josiane SCHNEIDER – Gres/Rakú (57)

Frédéric TALLIN – Gres (22)

Caroline TRIMBUR – Gres (76)

Céline VANDERMEERSCH – Gres (76)

Am 18. und 19. November findet in der Salle des Aulnes in Lillebonne die Keramikmesse 2023 statt! Entdecken Sie die einzigartigen Stücke, die von den 30 Ausstellern aus ganz Frankreich hergestellt werden: Tisch- und Gartenkunst, Skulpturen, Schmuck?

Wie jedes Jahr sind auch Animationen vorgesehen: Modellieren und Drehen für Kinder sowie ein Töpferei-Café. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.facebook.com/marchedepotierslillebonne

Keramikausstellung im Salle des Aulnes in Lillebonne am 18. und 19. November 2023.

== AUSSTELLER ==

Didier BELLAMY – Porzellan (71)

Julien BERNARD – Steinzeug/Terre de rencontre (22)

Élise BINET – Steingut (28)

Élise BOENNEC – Steinzeug/Porzellan (76)

Nicolas BOISJOLY – Sigillata-Ton (14)

Nathalie COUDERT – Raku (76)

Marcel CREAC?H – Steinzeug (77)

Carole CREVEL – Steinzeug/Glasierte Erde/Porzellan (76)

Marie DE LA PORTE DES VAUX – Glasierte Erde (14)

Sabine DE LIGNY – Steinzeug/Porzellan/Begegnungserde (76)

Maëve DERGHAM – Sandstein (76)

Virgine DERUELLE – Sandstein (76)

Floriane DUDEMAINE FOURNOL – Sandstein (27)

Céline DUPARC – Sandstein (76)

Anaïs DUPONT – Sandstein (76)

Daniel DUSSART – Sandstein (76)

Stéphanie ESNEAULT – Sandstein (14)

Cécile FABLET – Steinzeug/Fayence (14)

Sylvain FEZZOLI – Porzellan (14)

Lou FRANÇOIS-EUGÈNE – Steingut (72)

Tiffany GAUTHIER – Steinzeug (49)

Isabelle KIMENAU LAUTIER – Steingut/Porzellan (78)

Anne LENGLET – Steingut (27)

Thierry LUANG RATH – Steinzeug (56)

Alexandra MASSON CORBES – Steinzeug/Porzellan (56)

Gwenaëlle MAUBOURGUET – Steinzeug/Porzellan (50)

Aurélien QUIQUEMPOIS – Porzellan (76)

Matthieu ROBERT- Steinzeug (72)

Annie ROBIN – Porzellan (16)

Stéphanie RODRIGUES – Steingut (53)

Virginie & Xavier ROUSSEAU – Glasierte Erde/Porzellan (50)

Noémie ROYER – Steinzeug (76)

Josiane SCHNEIDER – Steinzeug/Raku (57)

Frédéric TALLIN – Steinzeug (22)

Caroline TRIMBUR – Steingut (76)

Céline VANDERMEERSCH – Steingut (76

