Loto à Vertheuil Salle des Augustins Vertheuil, 4 novembre 2023, Vertheuil.

Vertheuil,Gironde

L’association Vertheuil Loisirs et l’Ecomusée du Garde-Mémoire organisent leur loto dans la salle des Augustins.

Venez vous amuser et tenter de gagner les nombreux lots mis en jeu pendant la soirée.

Ouverture des portes dès 18h30.

Petite restauration et buvette sur place..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

Salle des Augustins

Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Vertheuil Loisirs association and the Ecomusée du Garde-Mémoire are organizing their bingo in the Salle des Augustins.

Come and have fun, and try to win one of the many prizes up for grabs during the evening.

Doors open at 6.30pm.

Snacks and refreshments on site.

La asociación Vertheuil Loisirs y la Ecomusée du Garde-Mémoire celebran su bingo en la Salle des Augustins.

Venga a divertirse e intente ganar uno de los muchos premios que se ofrecen durante la velada.

Apertura de puertas a las 18.30 h.

Habrá aperitivos y refrescos.

Der Verein Vertheuil Loisirs und das Ecomusée du Garde-Mémoire organisieren ihr Lotto im Saal der Augustiner.

Kommen Sie, um sich zu amüsieren und versuchen Sie, die zahlreichen Preise zu gewinnen, die im Laufe des Abends verlost werden.

Die Türen werden ab 18.30 Uhr geöffnet.

Kleine Speisen und Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT Médoc-Vignoble