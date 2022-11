Fete Smitlap 2022 salle des augustins, Hazebrouck (59)

Fete Smitlap 2022 Samedi 17 décembre, 20h30 salle des augustins, Hazebrouck (59)

11 €

avec La Société Fraternelle des Cornemuses du Centre, NÒU et Smitlap salle des augustins, Hazebrouck (59) Place Georges Degroote salle des augustins, 59190 Hazebrouck, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39643 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Trois groupes pour une bonne soirée à écouter et à danser (salle avec parquet) Rendez-vous des musiques traditionnelles en nord, la Fête à Smitlap est l’occasion de se retrouver pour célébrer la fin de l’année source : événement Fete Smitlap 2022 publié sur AgendaTrad

2022-12-17T20:30:00+01:00

2022-12-18T01:30:00+01:00

