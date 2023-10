La Maison à jouer Salle des associations Vorey, 6 novembre 2023, Vorey.

Vorey,Haute-Loire

Séance de jeu gratuite pour les personnes de 60 ans et plus.

Un moment convivial, qui permet de se retrouver, d’entretenir sa mémoire, de relever des défis physiques…et de partager une collation !!

Inscription au 04 71 09 10 47..

2023-11-06 14:00:00 fin : 2023-11-06 16:00:00. .

Salle des associations

Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Free game session for people aged 60 and over.

A fun way to meet up, keep your memory sharp, take on physical challenges…and share a snack!

Registration on 04 71 09 10 47.

Sesión de juegos gratuita para mayores de 60 años.

Una forma divertida de reunirse, mantener la memoria despierta, enfrentarse a retos físicos… ¡y compartir un tentempié!

Para inscribirse, llame al 04 71 09 10 47.

Kostenlose Spielstunde für Personen ab 60 Jahren.

Ein geselliger Moment, der es ermöglicht, sich zu treffen, sein Gedächtnis zu pflegen, sich körperlichen Herausforderungen zu stellen…und einen Snack zu teilen!

Anmeldung unter 04 71 09 10 47.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay