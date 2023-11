Café en Feu Salle des associations Villefranche-du-Périgord, 18 novembre 2023, Villefranche-du-Périgord.

Villefranche-du-Périgord,Dordogne

Le café en feu est un lieu de convivialité, on y sert du café, du thé et des jus de pomme à prix libre.

Le 18/11 : Jeux libres et lecture dès 10 h

Le 25/11 : Eveil musical, de 11 h à 12 h et cours de guitare et chant de 12 h à 13 h avec Hervé de l’oreille des grottes..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 13:00:00. .

Salle des associations

Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The café en feu is a friendly place serving coffee, tea and apple juice at free prices.

18/11: Free play and reading from 10 a.m

25/11: Eveil musical, from 11 a.m. to 12 p.m. and guitar and singing lessons from 12 p.m. to 1 p.m. with Hervé de l’oreille des grottes.

El café en feu es un lugar acogedor que sirve café, té y zumo de manzana a precios libres.

18/11: Obra de teatro y lectura gratuitas a partir de las 10 h

25/11: Eveil musical, de 11h a 12h y clases de guitarra y canto de 12h a 13h con Hervé de l’oreille des grottes.

Das Café en feu ist ein Ort der Geselligkeit. Hier werden Kaffee, Tee und Apfelsaft zu freien Preisen serviert.

Am 18.11.: Freie Spiele und Lesen, ab 10 Uhr

Am 25.11.: Musikalische Früherziehung, von 11-12 Uhr und Gitarren- und Gesangsunterricht von 12-13 Uhr mit Hervé von l’oreille des grottes.

Mise à jour le 2023-11-11 par Périgord Noir Vallée Dordogne