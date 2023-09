Vivre en Rose Salle des Associations SOUTIERS Saint-Pardoux-Soutiers, 15 octobre 2023, Saint-Pardoux-Soutiers.

Saint-Pardoux-Soutiers,Deux-Sèvres

A l’occasion d’octobre rose : Vivre en rose

RDV pour le rallye pédestre, le dimanche 15 octobre, à la salle des Associations de Soutiers, de 9h à 12h.

Participation au rallye pédestre 10 €.

2023-10-15 fin : 2023-10-15 12:00:00. EUR.

Salle des Associations SOUTIERS

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of October rose: Vivre en rose

Come and join us for the walking rally on Sunday October 15, at the Salle des Associations in Soutiers, from 9am to 12pm.

Participation in the rally 10 ?

Para el octubre rosa: Vivre en rose

Cita para el rally a pie el domingo 15 de octubre, en el Salón de la Asociación Soutiers, de 9h a 12h.

Participación en el rally 10 ?

Anlässlich des rosa Oktobers: Vivre en rose (Leben in Rosa)

RDV für die Fußgängerrallye am Sonntag, den 15. Oktober, im Salle des Associations in Soutiers, von 9 bis 12 Uhr.

Teilnahme an der Fußgängerrallye 10 ?

Mise à jour le 2023-09-19 par CC Val de Gâtine