Conférence – La guerre d’Espagne Salle des associations Saint-Thurien Catégories d’Évènement: Finistère

Saint-Thurien

Conférence – La guerre d’Espagne Salle des associations, 24 mai 2023, Saint-Thurien . Conférence – La guerre d’Espagne Rue de Querrien Salle des associations Saint-Thurien Finistère Salle des associations Rue de Querrien

2023-05-24 – 2023-05-24

Salle des associations Rue de Querrien

Saint-Thurien

Finistère . Avec Monsieur Jean Sala-Pala de l’association MERE29 (Mémoire de l’exil républicain espagnol dans le Finistère) qui a monté l’exposition.

Ce jour-là l’exposition de la médiathèque sera à la salle.

En partenariat avec l’Amicale Laïque de St Thurien.

Possibilité de se garer juste en face de la salle sur le parking Kilmacow. Salle des associations Rue de Querrien Saint-Thurien

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Saint-Thurien Autres Lieu Saint-Thurien Adresse Saint-Thurien Finistère Salle des associations Rue de Querrien Ville Saint-Thurien Departement Finistère Tarif Lieu Ville Salle des associations Rue de Querrien Saint-Thurien

Saint-Thurien Saint-Thurien Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-thurien /

Conférence – La guerre d’Espagne Salle des associations 2023-05-24 was last modified: by Conférence – La guerre d’Espagne Salle des associations Saint-Thurien 24 mai 2023 finistère Rue de Querrien Salle des associations Saint-Thurien Finistère Salle des associations Saint-Thurien

Saint-Thurien Finistère