avec Philippe Borne Salle des associations, Saint-Pierre-de-Chartreuse (38) Place de la Mairie Salle des associations, 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse, France [{« link »: « mailto:musifolk@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40261 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 2e dimanche de stage de chant traditionnel à St Pierre de Chartreuse ! Au programme : chansons traditionnelles en français, polyphonies contemporaines, monodies, tous ensemble ou en petits groupes. Organisation pratique : *Accueil à 9h30 à 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE – Salle des associations (1er étage de l’ancienne mairie) * Atelier de 10h00 (précises) à 13h00 / Repas partagé des spécialités apportées par chacun / * Atelier de 14h30 à 17h30 – stages tout niveau (même débutant) *Tarif du stage : 60 € les 3 ateliers + 15 € Adhésion à MUSIFOLK pour la saison 2022/2023. Contact : musifolk@gmail.com source : événement Stage chants traditionnels publié sur AgendaTrad

