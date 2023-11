UP ! (spectacle jeune public) Salle des associations Saint-Lon-les-Mines, 22 novembre 2023, Saint-Lon-les-Mines.

Saint-Lon-les-Mines,Landes

« Up ! » est un concert solo pour voix et objets, à destination des très jeunes spectateurs. Sur scène, on retrouve Kristof Hiriart, chanteur et musicien, au centre d’un cercle composé d’une échelle et de différents matériaux avec lesquels créer des sons. De et par K. Hiriart avec la Cie LagunArte..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 09:45:00. EUR.

Salle des associations

Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Up! » is a solo concert for voice and objects, aimed at very young audiences. On stage, singer and musician Kristof Hiriart stands at the center of a circle made up of a ladder and various materials with which to create sounds. By and for K. Hiriart with Cie LagunArte.

« Up! » es un concierto en solitario para voz y objetos, dirigido a un público muy joven. En el escenario, Kristof Hiriart, cantante y músico, se sitúa en el centro de un círculo formado por una escalera y diversos materiales con los que crea sonidos. Por y para K. Hiriart con Cie LagunArte.

« Up! » ist ein Solokonzert für Stimme und Objekte, das sich an sehr junge Zuschauer richtet. Auf der Bühne steht Kristof Hiriart, Sänger und Musiker, in der Mitte eines Kreises, der aus einer Leiter und verschiedenen Materialien besteht, mit denen man Klänge erzeugen kann. Von und mit K. Hiriart mit der Cie LagunArte.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans