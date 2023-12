Spectacle de marionnettes Salle des associations Plouyé, 29 décembre 2023, Plouyé.

Plouyé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 15:30:00

fin : 2023-12-29

Une immersion dans le monde imaginaire et surprenant des personnages animés. Un spectacle d’aventure, mêlant poésie musique humour et frison, adapté pour les petits adultes et les grands enfants.

Salle des associations

Plouyé 29690 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-20 par OT MONTS D’ARREE – YEUN ELEZ