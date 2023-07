Stage et atelier avec Patrice Bourdin Peintre Pastelliste Salle des associations Payrignac, 12 juillet 2023, Payrignac.

Payrignac,Lot

Ces stages de Pastel s’adressent à un public entièrement débutant, déjà initié ou confirmé.

Différents thèmes abordés, paysages, marines, animalier, portrait sujets de groupe ou libre selon l’envie de chacun…

Vous êtes attirés par le pastel sec ?

Unique, tout en velouté, il vous plongera dans un univers de délicatesse et douceur.

Enseignement par un maître de stage, chaque personne est guidée individuellement..

09:30:00 fin : . EUR.

Salle des associations

Payrignac 46300 Lot Occitanie



These pastel workshops are intended for beginners, experienced or confirmed artists.

Different themes are tackled, landscapes, seascapes, wildlife, portraits, group subjects or free depending on the desire of each…

You are attracted by the dry pastel ?

Unique, all in velvet, it will plunge you into a universe of delicacy and softness.

Taught by a master of the workshop, each person is guided individually.

Estos talleres de Pastel se dirigen a un público totalmente principiante, ya iniciado o confirmado. Diferentes temas tratados : paisajes, marinas, animales, sujetos de retrato o libre según el deseo de cada uno…

¿Le atraen los pasteles secos? Único, todo aterciopelado, un universo de delicadeza y suavidad. Enseñanza por un supervisor de prácticas, cada persona es guiada individualmente.

Diese Pastellkurse richten sich an Anfänger, Fortgeschrittene und Profis.

Verschiedene Themen werden behandelt: Landschaften, Meeresbilder, Tierbilder, Porträts, Gruppenthemen oder freie Themen, je nach Lust und Laune…

Fühlen Sie sich von der trockenen Pastellmalerei angezogen?

Einzigartig, ganz samtig, wird sie Sie in ein Universum der Zartheit und Sanftheit eintauchen lassen.

Unterricht durch einen Kursleiter, jede Person wird individuell angeleitet.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Gourdon