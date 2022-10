Journée Portes Ouvertes du Saint-Germain Club Photo Salle des associations Nogent-sur-vernisson Catégorie d’évènement: Nogent-sur-Vernisson

Journée Portes Ouvertes du Saint-Germain Club Photo
Dimanche 16 octobre, 10h00
Salle des associations
Avenue Raymond Tribout, Nogent-sur-vernisson

Découverte du studio et promenade photographique : parcours de 30min pour découvrir la photo au travers d'une balade. Café offert.

2022-10-16T10:00:00+02:00

2022-10-16T17:00:00+02:00 Saint-Germain Club Photo

