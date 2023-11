Cet évènement est passé Soirée beaujolais en musique Salle des associations Morlaàs Catégories d’Évènement: Morlaàs

Pyrénées-Atlantiques Soirée beaujolais en musique Salle des associations Morlaàs, 16 novembre 2023, Morlaàs. Morlaàs,Pyrénées-Atlantiques Soirée animée par 3 musiciens. S’inscrire par SMS.

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . .

Salle des associations place de la Hourquie

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Evening entertainment by 3 musicians. Register by SMS Una velada con 3 músicos. Inscribirse por SMS Der Abend wird von drei Musikern gestaltet. Per SMS anmelden Mise à jour le 2023-11-13 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN Détails Catégories d’Évènement: Morlaàs, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Salle des associations Adresse Salle des associations place de la Hourquie Ville Morlaàs Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Salle des associations Morlaàs latitude longitude 43.3425289;-0.2633208

Salle des associations Morlaàs Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaas/