Afin de limiter la surconsommation numérique et lutter contre l'obsolescence programmée des systèmes d'exploitation, l'association CLX propose d'installer un système de remplacement gratuit, en français et sans publicité qui vous permettra de continuer à l'utiliser avec tout le nécessaire pour retrouver vos usages du quotidien (navigation internet, envoi de mail, suite bureautique, vidéos, retouche photos…).

Rendez-vous d'entraide numérique à Moncheaux
Mercredi 21 février 2024, 18h30-22h30
Salle des associations
20 rue de Bouvaincourt, 59283 Moncheaux
L'adhésion annuelle à CLX est de 10 euros pour un particulier

