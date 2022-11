Atelier Fake news Salle des associations – Mayres Mayres Catégories d’évènement: Ardèche

Mayres

Atelier Fake news Salle des associations – Mayres, 13 décembre 2022, Mayres. Atelier Fake news Mardi 13 décembre, 14h00 Salle des associations – Mayres

Gratuit – 12 personnes maximum

Désinformation sur Internet : Apprenez à démêler le vrai du faux ! Salle des associations – Mayres 165 Route du Puy-en-Velay 07330 Mayres Mayres 07330 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Depuis l’avènement des réseaux sociaux, chacun peut exprimer son opinion et faire passer son discours pour une information. Conséquence : les « fake news » sont omniprésentes !

Venez découvrir quelles formes peuvent prendre les fake news, leur historique, et comment mieux les identifier pour ne plus se faire piéger par la désinformation !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-13T14:00:00+01:00

2022-12-13T16:00:00+01:00

