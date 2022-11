Le numérique en toute sécurité Salle des associations – Mayres Mayres Catégories d’évènement: Ardèche

Le numérique en toute sécurité Mardi 6 décembre, 14h00 Salle des associations – Mayres

Gratuit – 12 personnes maximum

Comment savoir si son mot de passe est suffisament sûr ? Comment fait-on pour choisir un mot de passe de meilleure qualité ? Quels sont les réflexes à avoir avant de payer en ligne en toute sécurité ? Dois-je enregistrer mes mots de passe sur le navigateur lorsqu'il me le propose ?

Venez obtenir les réponses aux questions essentielles à se poser pour ne plus avoir peur des piratages !

