Cloud ? Drive ? Plus de mystère ! Mardi 29 novembre, 14h00 Salle des associations – Mayres

Gratuit – 12 personnes maximum

Retrouvez et partagez vos fichiers sur tous vos appareils connectés ! Salle des associations – Mayres 165 Route du Puy-en-Velay 07330 Mayres Mayres 07330 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Comment créer et utiliser un stockage en ligne ? A quoi ça sert, d’abord ?

Quelle est la différence entre un « drive » et un « cloud » ?

Venez découvrir toutes les fonctions utiles d’un espace de stockage en ligne !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-29T14:00:00+01:00

2022-11-29T16:00:00+01:00

