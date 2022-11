Faire une recherche Internet Salle des associations – Mayres Mayres Catégories d’évènement: Ardèche

Découvrez tous les outils pour optimiser vos recherches sur le web ! Salle des associations – Mayres 165 Route du Puy-en-Velay 07330 Mayres Mayres 07330 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Savez-vous que Google n’est pas le seul moteur de recherche ?

Savez-vous que vous pouvez éliminer les résultats trop anciens et obsolètes ? ou écrits en langue étrangère ?

Savez-vous que vous pouvez rechercher autre chose que des résultats de pages Internet (photos, lieux…) ?

Savez-vous que vous pouvez trouver des images similaires à une autre ? Munissez-vous de votre loupe virtuelle, et explorez astucieusement le web !

