Réunion Découverte « Mercredi Sport Réau » Salle des Associations, “Maison DERZ’ASS” Réauville, 30 novembre 2023, Réauville.

Réauville,Drôme

L’association Gaïa’sso proposera dès janvier, tous les mercredis après-midi, un temps de découverte sportive. Vous êtes conviés à une réunion de présentation et d’information des activités qui seront présentées..

2023-11-30 18:30:00 fin : 2023-11-30 . .

Salle des Associations, “Maison DERZ’ASS”

Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Starting in January, the Gaïa?sso association will be offering sports discovery activities every Wednesday afternoon. You are invited to a meeting to learn more about the activities on offer.

A partir de enero, la asociación Gaïa?sso propone todos los miércoles por la tarde un programa de descubrimiento del deporte. Le invitamos a asistir a una reunión para informarse sobre las actividades propuestas.

Der Verein Gaïa?sso wird ab Januar jeden Mittwochnachmittag eine Zeit der sportlichen Entdeckung anbieten. Sie sind zu einem Treffen eingeladen, bei dem Sie sich über die vorgestellten Aktivitäten informieren können.

Mise à jour le 2023-11-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes