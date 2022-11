Café des Aidants Salle des Associations Le Val-Saint-Père Catégories d’évènement: Le Val-Saint-Père

Café des Aidants
Vendredi 9 décembre, 14h00
Salle des Associations

GRATUIT – Sur Inscription

Espace de rencontre, d’échange et d’information, destinés à tous les aidants, quel que soit l’âge et la pathologie de la personne accompagnée. handicap auditif hi Salle des Associations Rue des écoles 50300 LE VAL SAINT-PÈRE Le Val-Saint-Père 50300 Manche Normandie Aider un proche au quotidien ne va pas toujours de soi ! Offrant une écoute et une approche bienveillante, Delphine BODET, Travailleuse sociale de l’Aidant Bus et Ophélie GESBERT neuropsychologue co-animeront ce café. Thème proposé : « Et ma propre santé dans tout ça ? » La personne aidée peut également être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel(le) durant l’après-midi. L’inscription est obligatoire.

2022-12-09T14:00:00+01:00

2022-12-09T16:00:00+01:00

