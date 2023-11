Marché des producteurs Salle des associations Labastide-Cézéracq, 18 novembre 2023, Labastide-Cézéracq.

Labastide-Cézéracq,Pyrénées-Atlantiques

Fort du succès de la première édition, la municipalité et la commission animation ont décidé de refaire un marché des producteurs en nocturne. Plus de 30 exposants sont attendus avec animation musicale, baptêmes à moto, mais aussi la possibilité de se restaurer sur place..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 23:30:00. .

Salle des associations

Labastide-Cézéracq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Building on the success of the first edition, the municipality and the entertainment committee have decided to repeat the farmers’ market at night. Over 30 exhibitors are expected, with musical entertainment, motorcycle christenings and the chance to eat in.

Animados por el éxito de la primera edición, el ayuntamiento y el comité de animación han decidido celebrar otro mercado agrícola nocturno. Se esperan más de 30 expositores, música en directo, paseos en moto y la posibilidad de comer en el interior.

Aufgrund des Erfolgs der ersten Veranstaltung haben die Gemeinde und der Animationsausschuss beschlossen, erneut einen nächtlichen Bauernmarkt zu veranstalten. Es werden über 30 Aussteller mit musikalischer Unterhaltung, Motorradtaufen, aber auch der Möglichkeit, vor Ort zu essen, erwartet.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Coeur de Béarn