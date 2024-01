Aidants de personnes âgées : des ateliers pour prendre soin de vous salle des associations Honfleur, vendredi 2 février 2024.

Aidants de personnes âgées : des ateliers pour prendre soin de vous Cycle de 5 séances pour accompagner les « aidants » qui s’occupe régulièrement d’un proche âgé malade, en situation de handicap ou en perte d’autonomie (bien-être, coaching, gestes de premiers secours) 2 février – 19 avril, les vendredis salle des associations gratuit

Début : 2024-02-02T10:00:00+01:00 – 2024-02-02T12:30:00+01:00

Fin : 2024-04-19T14:00:00+02:00 – 2024-04-19T16:30:00+02:00

Vous accompagnez régulièrement un proche âgé en situation de handicap, malade ou en perte d’autonomie. Ce parcours gratuit vous est destiné.

Face à ce rôle « d’aidant » que vous endossez de manière naturelle, vous vous sentez parfois épuisé/e, dépassé/e et vous ne songez pas toujours à prendre du temps pour vous ?

Si les liens affectifs et l’histoire commune poussent les proches à donner sans compter, l’épuisement physique et moral, l’isolement social, en sont souvent le prix à payer. Attentive aux besoins des aidants familiaux et dans un souci constant de proposer à ses retraités des services innovants, la caisse de retraite complémentaire Malakoff Humanis Agirc Arrco en partenariat avec le CLIC du Pays d’Auge Nord vous propose de participer à un cycle de 5 séances.

Au programme : S’évader avec la réalité virtuelle (02/02) ; coaching ressources (23/02) ; atelier bien-être (15/03) ; gestes de 1er secours (05/04) ; coaching bilan (19/04). Groupe 1 de 10h à 12h30. Groupe 2 de 14h à 16h30.

salle des associations 33 rue des Corsaires 14600 HONFLEUR Honfleur 14600 Calvados Normandie

