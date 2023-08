Cours de Yoga à Faycelles salle des associations (en bas poste) Faycelles, 4 septembre 2023, Faycelles.

Faycelles,Lot

Association Hamsa Go Yoga, Vous propose des cours de Yoga et de méditation à Faycelles.

Venez vous initier, la première séance est gratuite..

2023-09-04 18:15:00 fin : 2023-09-04 19:45:00. 85 EUR.

salle des associations (en bas poste)

Faycelles 46100 Lot Occitanie



Association Hamsa Go Yoga, offers yoga and meditation classes in Faycelles.

The first session is free.

Asociación Hamsa Go Yoga, ofrece clases de yoga y meditación en Faycelles.

La primera sesión es gratuita.

Hamsa Go Yoga Association, Bietet Ihnen Yoga- und Meditationskurse in Faycelles an.

Kommen Sie zum Schnuppern, die erste Sitzung ist kostenlos.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Figeac