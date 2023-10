Soirée Jeux Salle des associations Claveyson, 17 novembre 2023, Claveyson.

Claveyson,Drôme

Venez passer un moment convivial ! Soirée pour adolescents et adultes..

2023-11-17 20:00:00 fin : 2023-11-17 . .

Salle des associations

Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and have a great time! Evenings for teenagers and adults.

¡Ven a pasártelo en grande! Tardes para adolescentes y adultos.

Kommt und verbringt eine gesellige Zeit! Abend für Jugendliche und Erwachsene.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche