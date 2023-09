Atelier Sciences Salle des Associations Claveyson, 24 octobre 2023, Claveyson.

Claveyson,Drôme

Une animatrice s’occupera de ces 2 ateliers sur le thème des fusées, pour les enfants de 6 à 10 ans. Uniquement sur inscriptions..

2023-10-24 14:00:00

Salle des Associations

Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An animator will run these 2 workshops on the theme of rockets, for children aged 6 to 10. Registration required.

Un animador dirigirá estos 2 talleres sobre el tema de los cohetes, para niños de 6 a 10 años. Inscripción obligatoria.

Eine Betreuerin wird diese beiden Workshops zum Thema Raketen für Kinder von 6 bis 10 Jahren durchführen. Nur nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-18 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche