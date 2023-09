Exposition Les arbres, la forêt patrimoine vivant de nos campagnes Salle des associations Chevru, 16 septembre 2023, Chevru.

Exposition Les arbres, la forêt patrimoine vivant de nos campagnes 16 et 17 septembre Salle des associations Entrée libre

La forêt, considérée de plus en plus comme « un bien commun », pourtant soumise au droit de propriété, nous nous sommes posé cette question : Connaissons-nous vraiment les arbres et la forêt ?

Le but de cette exposition est de présenter aux visiteurs, sa vie, sa structure, son équilibre (forêt-humains-faune). Nous souhaitons que cette exposition soit interactive auprès de nos visiteurs, adultes ou enfants.

L’Île-de-France, avec 263 000 ha de forêt, a un taux de boisement de 23 %, tout proche de la moyenne nationale (26 %). Le contexte fortement urbanisé de la région (18 % de la population française y est concentrée sur 1,9 % du territoire national) crée, chez les franciliens, un attachement particulier au domaine forestier en tant que lieu de loisirs et de détente. Avec 80 millions de visites par an, les forêts domaniales sont d’abord considérées comme un bien commun à entretenir et à protéger. Mais c’est dans un équilibre des différents usages de la forêt, – productifs, environnementaux et récréatifs – que l’on doit imaginer son avenir.

Salle des associations Place de l’Eglise 77320 Chevru Chevru 77320 Seine-et-Marne Île-de-France 06 61 46 62 15 Accès libre, tout public, parking de proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

A3E