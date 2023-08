Stage musical pour tous Amérique du sud Salle des associations Caubios-Loos, 31 août 2023, Caubios-Loos.

Caubios-Loos,Pyrénées-Atlantiques

Chants Amérique du Sud, jeux de rythme, découverte d’instruments d’Amérique du Sud et des percussions corporelles pour les plus grands !

9h30 – 10h15 Parent-Enfant 0-4 ans

Eveil sonore et musical

10h15 – 11h15 ou 11h15 – 12h15

Parent-Enfant 3-8 ans

Musique et création d’instruments. Venez construire votre couronne de grelots.

14h30 – 16h Parent-Enfant 7-14 ans

Découverte BODY MUSIC : percussions corporelles et voix

18h30 – 20h Ados + 15 ans et Adultes

Découverte BODY MUSIC : percussions corporelles et voix.

2023-08-31 fin : 2023-08-31 . .

Salle des associations

Caubios-Loos 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



South American songs, rhythm games, discovery of South American instruments and body percussion for older children!

9.30am – 10.15am Parent-Child 0-4 years

Awakening to sound and music

10:15 am – 11:15 am or 11:15 am – 12:15 pm

Parent-Child 3-8 years

Music and instrument making. Come and build your own crown of bells.

2.30pm – 4pm Parent-Child 7-14 years

BODY MUSIC discovery: body percussion and voice

6:30pm – 8pm Teens + 15 and Adults

BODY MUSIC discovery: body percussion and voice

Canciones sudamericanas, juegos rítmicos, descubrimiento de instrumentos sudamericanos y percusión corporal para los más mayores

9.30 – 10.15 Padres e hijos 0-4 años

Despertar al sonido y a la música

10.15 h – 11.15 h o 11.15 h – 12.15 h

Padres e hijos de 3 a 8 años

Creación de música e instrumentos. Ven y construye tu propia corona de campanas.

14h30 – 16h00 Padres e hijos 7-14 años

Descubrimiento BODY MUSIC: percusión corporal y voz

18.30 – 20 h Adolescentes mayores de 15 años y adultos

BODY MUSIC descubrimiento: percusión corporal y voz

Südamerikanische Lieder, Rhythmusspiele, Entdeckung südamerikanischer Instrumente und Bodypercussion für die älteren Kinder!

9.30 – 10.15 Eltern-Kind 0-4 J

Klang- und Musikerweckung

10.15 – 11.15 Uhr oder 11.15 – 12.15 Uhr

Eltern-Kind 3-8 J

Musik und Herstellung von Instrumenten. Kommen Sie und bauen Sie Ihre Schellenkrone.

14.30 – 16.00 Uhr Eltern-Kind 7-14 J

Entdeckung BODY MUSIC: Bodypercussion und Stimme

18.30 – 20 Uhr Jugendliche + 15 J. und Erw

Entdeckung BODY MUSIC: Körperperkussion und Stimme

Mise à jour le 2023-08-21 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN