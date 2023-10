Conférence sur le patrimoine historique et naturel d’Ambès Salle des associations Brassens Ambès Catégories d’Évènement: Ambès

Conférence sur le patrimoine historique et naturel d'Ambès Samedi 14 octobre, 18h00 Salle des associations Brassens entrée libre CONFÉRENCE SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET NATUREL À Ambès Venez découvrir le patrimoine ambésien et sa diversité ! A la salle des associations Brassens, 18 rue Maréchal Leclerc, 33810, Ambès

à 18h Une rencontre ouverte à tous.tes, proposée dans le cadre du projet Prismes pour vous faire (re)découvrir les richesses d’Ambès. A travers l’histoire, le patrimoine matériel et immatériel – qui ont particulièrement marqué l’artiste Barbara Kairos lors des ces explorations ; Bertrand Charneau, connaisseur de l’histoire locale et Laurent Barbe, président de l’association des Amis des Marais de Montferrand mèneront une discussion qui portera donc à la fois sur l’évolution des bords de fleuve, du bourg, des marais omniprésents et des populations qui ont vécues à Ambès. _______ Au programme _______ → Conférence sur l’histoire et la nature ambésienne

→ Moment convivial et échanges avec les participants Ouvert à tous.tes / dès 15 ans / gratuit Réservation nécessaire auprès de Sandra Merlet, médiatrice : sandra@bam-projects.com Retrouvez Barbara Kairos et Sandra, la médiatrice de Prismes, pour de nouvelles actions de médiation, dans les prochains mois. _______ Pour suivre toute l'aventure → www.prismes.art _______ Prismes, un dispositif singulier en soutien à la création contemporaine, qui va se déployer au cours de l'année 2023/2024, associant 9 communes de la métropole et les citoyens à un processus unique de création artistique. Un programme expérimental soutenu par Bordeaux Métropole, dans le cadre de son plan de soutien à l'économie de proximité.

