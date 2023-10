SOIRÉE JEUX Salle des associations Allenc, 18 novembre 2023, Allenc.

Allenc,Lozère

Rendez-vous le 18 novembre à la salle des associations d’Allenc à partir de 20h30 pour une soirée jeux dans une ambiance conviviale.

Venez nombreux !….

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle des associations

Allenc 48190 Lozère Occitanie



Join us on November 18 at the Salle des Associations in Allenc from 8.30pm for an evening of games in a friendly atmosphere.

Come one, come all!

Únete a nosotros el 18 de noviembre en el salón de la asociación Allenc a partir de las 20:30 para una tarde amistosa de juegos.

Venid todos.

Wir treffen uns am 18. November im Saal der Vereine von Allenc ab 20:30 Uhr zu einem Spieleabend in geselliger Atmosphäre.

Kommen Sie zahlreich!

Mise à jour le 2023-10-25 par 48 – OT Mont Lozère