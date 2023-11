Soirée pyjama ! Salle des associations ( à coté de la bibliothèque) Claveyson, 28 décembre 2023, Claveyson.

Claveyson,Drôme

Enfile ton plus beau pyjama, prends ton doudou, un beau coussin et viens écouter des histoires !.

2023-12-28 18:00:00 fin : 2023-12-28 19:30:00. .

Salle des associations ( à coté de la bibliothèque)

Claveyson 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Put on your best pyjamas, grab your comforter and a nice cushion and come and listen to the stories!

Ponte tu mejor pijama, coge tu peluche y un buen cojín y ven a escuchar las historias

Zieh deinen schönsten Pyjama an, nimm dein Kuscheltier, ein schönes Kissen und komm und hör dir Geschichten an!

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche