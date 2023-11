Réalités Paysannes salle des Assemblées. Moudeyres, 5 novembre 2023, Moudeyres.

Moudeyres,Haute-Loire

Le 5 novembre à Moudeyres : « Farrebique » de G. Rouquier, salle des Assemblées, avec un bonus sur le métier de tonnelier et une présentation d’outils anciens par René Issartel, récupérateur-brocanteur au Monastier sur Gazeille..

2023-11-05 15:00:00 fin : 2023-11-05 . .

salle des Assemblées.

Moudeyres 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



November 5 in Moudeyres: « Farrebique » by G. Rouquier, Salle des Assemblées, with a bonus on the cooper?s trade and a presentation of antique tools by René Issartel, a recycling and crushing specialist from Monastier sur Gazeille.

5 de noviembre en Moudeyres: « Farrebique » de G. Rouquier, Salle des Assemblées, con un extra sobre el oficio de tonelero y una presentación de herramientas antiguas a cargo de René Issartel, reciclador-brocanteur de Monastier sur Gazeille.

Am 5. November in Moudeyres: « Farrebique » von G. Rouquier, Salle des Assemblées, mit einem Bonus über den Beruf des Küfers und einer Präsentation alter Werkzeuge durch René Issartel, Wiederverwerter und Brokanteur in Monastier sur Gazeille.

