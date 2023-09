Brocante de la Municipalité, Bourse des Collectionneurs Salle des Arts Sausset-les-Pins, 14 octobre 2023, Sausset-les-Pins.

Sausset-les-Pins,Bouches-du-Rhône

L’association philatélie en partenariat avec la mairie propose..

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-14 17:00:00. .

Salle des Arts

Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The philatelic association in partnership with the town hall proposes.

La asociación filatélica, en colaboración con el ayuntamiento, ofrece…

Der Philatelieverein in Partnerschaft mit dem Rathaus bietet.

Mise à jour le 2023-09-13 par Mairie de Sausset-les-Pins