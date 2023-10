La cabane sort le son Salle des Arts Saint-Georges-de-Noisné, 4 novembre 2023, Saint-Georges-de-Noisné.

Saint-Georges-de-Noisné,Deux-Sèvres

Amis Cabaneux et cabaneuses, c’est avec un très grand plaisir que l’aventure extraordinaire continue avec l’association A CAPPELLA et nous espérons vous retrouver dans la même dynamique de partage, d’écoute et d’échange.

Ainsi, le premier concert de cette nouvelle saison 2023-2024 est lancé !

Attention !! Nouveau lieu de concert, infos pratiques en bas du descriptif.

Pretty Helmets,rock, pop anglaise

Blackbass -rock approximatif en français dans le texte !

Pretty helmets groupe de Bressuire (79) actif depuis 2016, proposant des compos en anglais et en français dans lesquelles les guitares du Rock indépendant US côtoient les mélodies de la Pop anglaise. Album auto-produit sorti en janvier 2022.

Blackbass groupe de Celles-sur-belle. Emmêles dans les mailles du filet rock dès leur plus jeune âge, les 4 membres de Blackbass assument leur musique au caractère bien trempée..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Salle des Arts

Saint-Georges-de-Noisné 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Cabaneux and Cabaneuse friends, it’s with great pleasure that the extraordinary adventure continues with the A CAPPELLA association, and we hope to see you again in the same dynamic of sharing, listening and exchanging.

And so, the first concert of the new 2023-2024 season is launched!

Please note! New concert venue, practical info at the bottom of the description.

Pretty Helmets,rock, English pop

Blackbass – approximate rock in French!

Pretty helmets band from Bressuire (79) active since 2016, offering compositions in English and French in which the guitars of US independent Rock rub shoulders with the melodies of English Pop. Self-produced album released in January 2022.

Blackbass band from Celles-sur-belle. Entangled in the meshes of the rock net from an early age, the 4 members of Blackbass assume their music with a strong character.

Amigos de los Cabaneux y Cabaneuses, es con gran placer que la extraordinaria aventura continúa con la asociación A CAPPELLA y esperamos verles de nuevo en la misma dinámica de compartir, escuchar e intercambiar.

¡Y así se lanza el primer concierto de la nueva temporada 2023-2024!

¡Atención! Nuevo lugar de concierto, información práctica al final de la descripción.

Pretty Helmets,rock, pop inglés

Blackbass – ¡rock aproximado en francés!

Pretty helmets, banda de Bressuire (79) activa desde 2016, que ofrece composiciones en inglés y francés en las que las guitarras del Rock independiente estadounidense se codean con las melodías del Pop inglés. Álbum autoproducido publicado en enero de 2022.

Blackbass banda de Celles-sur-belle. Los 4 miembros de Blackbass han estado atrapados en la red del rock desde muy jóvenes, y están orgullosos de su música, llena de carácter.

Wir freuen uns sehr, dass das außergewöhnliche Abenteuer mit dem Verein A CAPPELLA weitergeht, und hoffen, dass wir Sie in der gleichen Dynamik des Teilens, Zuhörens und Austauschs wiedersehen werden.

Das erste Konzert der neuen Saison 2023-2024 ist also eröffnet!

Achtung!!! Neuer Konzertort, praktische Infos am Ende der Beschreibung.

Pretty Helmets,Rock, englischer Pop

Blackbass -Annäherungsrock auf Französisch im Text!

Pretty helmets Band aus Bressuire (79), die seit 2016 aktiv ist, bietet englische und französische Kompositionen, in denen die Gitarren des US-Independent-Rock neben den Melodien des englischen Pop stehen. Selbstproduziertes Album, das im Januar 2022 veröffentlicht wurde.

Blackbass Band aus Celles-sur-belle. Die vier Mitglieder von Blackbass, die schon in jungen Jahren in die Maschen des Rocknetzes geraten sind, stehen zu ihrer charakterstarken Musik.

Mise à jour le 2023-10-27 par CC Val de Gâtine