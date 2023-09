Soirée choucroute Salle des arts Saint-Georges-de-Noisné, 14 octobre 2023, Saint-Georges-de-Noisné.

Saint-Georges-de-Noisné,Deux-Sèvres

La Légion est bientôt de retour pour une nouvelle manifestation !

Alors réservez votre SAMEDI 14 OCTOBRE 2023 et laissez vous tenter par une soirée choucroute, animation DJ.

Salle des arts à St Georges de Noisné, à 20h.

Réservations jusqu’au 6 octobre : 06 47 41 06 85 ou legion.saintgeorges@gmail.com

Paiement à la réservation.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

Salle des arts

Saint-Georges-de-Noisné 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Legion will soon be back for a new event!

So book your SATURDAY, OCTOBER 14, 2023, for an evening of sauerkraut and DJ entertainment.

Salle des Arts, St Georges de Noisné, 8pm.

Reservations until October 6: 06 47 41 06 85 or legion.saintgeorges@gmail.com

Payment on reservation

¡La Legión volverá pronto para otro evento!

Así que reserve su plaza para el SÁBADO 14 DE OCTUBRE DE 2023 y déjese tentar por una velada de chucrut amenizada por DJ.

Salle des Arts, St Georges de Noisné, 20.00 h.

Reservas hasta el 6 de octubre: 06 47 41 06 85 o legion.saintgeorges@gmail.com

Pago en el momento de la reserva

Die Legion ist bald mit einer neuen Veranstaltung zurück!

Reservieren Sie sich also den SAMSTAG, den 14. OKTOBER 2023, und lassen Sie sich von einem Sauerkrautabend mit DJ-Animation verführen.

Salle des arts in St Georges de Noisné, um 20 Uhr.

Reservierungen bis zum 6. Oktober: 06 47 41 06 85 oder legion.saintgeorges@gmail.com

Zahlung bei der Reservierung

Mise à jour le 2023-09-19 par CC Val de Gâtine