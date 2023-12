NADAU SALLE DES ARENES Pontonx Sur L Adour Catégories d’Évènement: Landes

PONTONX SUR L ADOUR NADAU SALLE DES ARENES Pontonx Sur L Adour, 16 février 2024, Pontonx Sur L Adour. Nadau, c’est un groupe du Sud Ouest qui chante en occitan. A la frontière entre la culture gasconne et occitane, le groupe rayonne comme un symbole du style occitan.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-16 à 21:00 Réservez votre billet ici SALLE DES ARENES Centre ville 40465 Pontonx Sur L Adour Détails Catégories d’Évènement: Landes, PONTONX SUR L ADOUR Autres Code postal 40465 Lieu SALLE DES ARENES Adresse Centre ville Ville Pontonx Sur L Adour Departement 40 Lieu Ville SALLE DES ARENES Pontonx Sur L Adour Latitude 43.788347 Longitude -0.925657 latitude longitude 43.788347;-0.925657

SALLE DES ARENES Pontonx Sur L Adour 40 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontonx-sur-l-adour/