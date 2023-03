La magie s’invite à Tournus salle des Arcades Tournus Tournus Catégories d’Évènement: Saône-et-Loire

2023-04-20 – 2023-04-21

Saône-et-Loire Tournus . Le Centre social propose de plonger dans l’univers magique du plus célèbre des sorciers.

Venez nombreux à l’exposition, jeudi 20 et vendredi 21 avril (le jeudi de 10h à 13h et de 16h à 20h et le vendredi de 10h à 13h.), salle des Arcades : vous y verrez les accessoires et décors de la saga, réalisés par les adhérents de 7 à 77 ans du centre social.

Entrée libre Vendredi 21 avril, à 20h30, salle des Arcades : comédie magique « Le bureau de l’académie de magie »

En compagnie du magicien Pierrafeu, venez vivre des instants magiques grâce à un univers potterien, une magie jeune et interactive où s’entremêlent mystère et poésie.

https://www.pierrafeu-magie.com +33 3 85 27 00 20

