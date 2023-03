EXPO COLLAGE AVEC MARIELLE HARRY Salle des Arcades (sous les arches) Le Tholy Catégories d’Évènement: Le Tholy

EXPO COLLAGE AVEC MARIELLE HARRY
Salle des Arcades (sous les arches), 15 avril 2023, Le Tholy
1 Route Pierre Fourier, Maison Multi Activités
Le Tholy
Vosges
2023-04-15 15:00:00 – 2023-04-30 17:00:00

Vosges . Marielle Harry expose ses créations de collages engagés ou enlevés, elle est présente les après-midi pour échanger avec les visiteurs. +33 6 35 19 10 00 Salle des Arcades (sous les arches) 1 Route Pierre Fourier, Maison Multi Activités Le Tholy

