Baleti d hiver Salle des arcades, Cuges-les-Pins (13)

Baleti d hiver Salle des arcades, Cuges-les-Pins (13), 7 janvier 2023, . Baleti d hiver Samedi 7 janvier 2023, 20h30 Salle des arcades, Cuges-les-Pins (13)

10€

avec Le chat qui miaule et Souches Salle des arcades, Cuges-les-Pins (13) 8, Rue Nationale Salle des arcades, 13780 Cuges-les-Pins, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39323 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le Baleti d’Hiver retrouve sa date habituelle, le premier week-end de janvier!!! En 2023 ce sera donc le samedi 7 janvier, et pour ce faire nous vous avons concocté un programme jeune et dynamique pour un bal centre-France. pour cette soirée 2 duos se partagerons la scène : « Le chat qui miaule » (Raphnin MAUREL et Remy VILLENEUVE) « Souches » (Charles POUYSEGUR et Léonie CHEVALAZ) Venez nombreux et sans hésiter!!!! Organisé par la municipalité de Cuges les Pins et en partenariat avec l’association « La Cabre d’Or » Réservation conseillée à compter du 1er décembre au 04.42.01.38.00 source : événement Baleti d hiver publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T20:30:00+01:00

2023-01-08T00:30:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle des arcades, Cuges-les-Pins (13) Adresse 8, Rue Nationale Salle des arcades, 13780 Cuges-les-Pins, France Age maximum 110 lieuville Salle des arcades, Cuges-les-Pins (13)

Salle des arcades, Cuges-les-Pins (13) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//