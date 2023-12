Micro-Folies – Diffusion du ballet « Le Lac des Cygnes » Salle des Aînés Lauzun, 28 décembre 2023, Lauzun.

Lauzun Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 20:00:00

fin : 2023-12-28

Venez nombreux à la Micro-Folie qui vous propose la diffusion du ballet « Le Lac des Cygnes » de 2019 de l’Opéra National de Paris. Une vente de boissons et de pâtisseries sera proposée au profit de l’association Harmonie. Uniquement sur réservation..

Salle des Aînés

Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par OT du Pays de Lauzun