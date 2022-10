La nature au fil des saisons: Lecture d’albums à Emmerin Salle des Aînés, Espace Etoile à Emmerin Emmerin Catégories d’évènement: Emmerin

Nord

La nature au fil des saisons: Lecture d’albums à Emmerin Salle des Aînés, Espace Etoile à Emmerin, 15 octobre 2022, Emmerin. La nature au fil des saisons: Lecture d’albums à Emmerin Samedi 15 octobre, 17h00 Salle des Aînés, Espace Etoile à Emmerin

Gratuit, sur inscription à la bibliothèque ou en mairie

La nature au fil des saisons: Lecture d’albums à Emmerin dans le cadre des Nuits des bibliothèques Salle des Aînés, Espace Etoile à Emmerin rue Auguste Potié, Emmerin Emmerin 59320 Nord Hauts-de-France La nature au fil des saisons: Lecture d’albums

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T17:00:00+02:00

2022-10-15T17:45:00+02:00 MEL

Détails Catégories d’évènement: Emmerin, Nord Autres Lieu Salle des Aînés, Espace Etoile à Emmerin Adresse rue Auguste Potié, Emmerin Ville Emmerin lieuville Salle des Aînés, Espace Etoile à Emmerin Emmerin Departement Nord

Salle des Aînés, Espace Etoile à Emmerin Emmerin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/emmerin/

La nature au fil des saisons: Lecture d’albums à Emmerin Salle des Aînés, Espace Etoile à Emmerin 2022-10-15 was last modified: by La nature au fil des saisons: Lecture d’albums à Emmerin Salle des Aînés, Espace Etoile à Emmerin Salle des Aînés, Espace Etoile à Emmerin 15 octobre 2022 Emmerin Espace Etoile à Emmerin Emmerin Salle des Aînés

Emmerin Nord