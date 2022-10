Jouons avec les animaux et les légumes à Emmerin Salle des Aînés, Espace Etoile à Emmerin Emmerin Catégories d’évènement: Emmerin

Nord

Jouons avec les animaux et les légumes à Emmerin Salle des Aînés, Espace Etoile à Emmerin, 15 octobre 2022, Emmerin. Jouons avec les animaux et les légumes à Emmerin Samedi 15 octobre, 16h30 Salle des Aînés, Espace Etoile à Emmerin

Gratuit, sur inscription à la médiathèque ou en mairie

Jouons avec les animaux et les légumes à Emmerin dans le cadre des Nuits des bibliothèques Salle des Aînés, Espace Etoile à Emmerin rue Auguste Potié, Emmerin Emmerin 59320 Nord Hauts-de-France Jouons avec les animaux et les légumes

Jeux basés sur la reconnaissance visuelle et auditive.

Sur inscription à la bibliothèque ou en mairie

Pour les enfants de 3 à 6 ans

Lieu Salle des Aînés, Espace Etoile à Emmerin Adresse rue Auguste Potié, Emmerin Ville Emmerin

Emmerin Nord