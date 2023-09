Exposition de peinture sur porcelaine et sur toile Salle des ainés de Lardenne Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Exposition de peinture sur porcelaine et sur toile Salle des ainés de Lardenne Toulouse, 30 septembre 2023, Toulouse. Exposition de peinture sur porcelaine et sur toile 30 septembre et 1 octobre Salle des ainés de Lardenne L’association Rouge Feu fête ses 20 ans et organise pour l’occasion une expositions des réalisations de ses élèves. Ces derniers apprennent en effet la peinture sur toile (huile et acrylique) ainsi que les diverses techniques de peinture sur porcelaine qu’elles soient classiques ou modernes. Salle des ainés de Lardenne 2 place Sauvegrain 31100 Toulouse Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0613591325 »}, {« type »: « email », « value »: « atelier.rouge.feu@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00
2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00
Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse
Lieu Salle des ainés de Lardenne Adresse 2 place Sauvegrain 31100 Toulouse Ville Toulouse

