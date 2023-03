HISTOIRE DE L’UTILISATION MÉDICINALE DES PLANTES Salle des Adjudications – Hôtel de Ville, 29 mars 2023, Toul .

HISTOIRE DE L’UTILISATION MÉDICINALE DES PLANTES

Au cours de ce parcours Botanique et Scientifique, le Botaniste Paul Montagne soulignera l’étroite relation très ancienne et plus que jamais d’actualité, entre plantes et médicaments, entre botanique et médecine…

Médecine de l’Antiquité, Médecine médiévale essentiellement monastique dont on retrouve l’essentiel dans l’œuvre d’Hildegarde Von Bingen qui décrit, au milieu du XIIème siècle, plus de 300 simples avec leur usage thérapeutique. Médecine par analogie basée sur la théorie des signatures à la Renaissance, Médecine populaire et plantes de la sorcellerie et de la magie… De toutes ces pratiques historiques de très nombreuses plantes restent encore utilisées aujourd’hui dans la médecine moderne…

Les thématiques abordées seront illustrées de photos d’espèces et de documents anciens.

Association Elles Plurielles

