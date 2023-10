Randonnée Pédestre à Saulgé Salle des activités Saulgé Catégories d’Évènement: Saulgé

Vienne Randonnée Pédestre à Saulgé Salle des activités Saulgé, 19 novembre 2023, Saulgé. Randonnée Pédestre à Saulgé Dimanche 19 novembre, 08h00 Salle des activités Inscription 3 € et gratuit pour les – de 12 ans Randonnée Pédestre à Saulgé 8 km, 12 km et 15,5 km

Inscription de 8h00 à 9h00, départ 8h30

Ravitaillement sur le parcours (pensez à apporter votre verre)

Verre de l’Amitié à l’Arrivée

Rendez-vous à la Salle des Activités 15, rue de la Vergnade à Saulgé (à côté de la salle Espace 2000) Salle des activités 13 et 15 rue de la Vergnade 86500 SAULGE Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T08:00:00+01:00 – 2023-11-19T12:00:00+01:00

