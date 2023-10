Et puis – Éric Domenicone | La SoupeCie Salle des acacias Venansault, 20 décembre 2023, Venansault.

Et puis – Éric Domenicone | La SoupeCie Mercredi 20 décembre, 15h00 Salle des acacias Tarif unique : adulte 8 € / enfant 6 €

La SoupeCie adapte le grand livre d’images Et puis du célèbre duo d’illustrateurs Icinori en mêlant marionnettes, musique et théâtre de papier déployant sur scène une magnifique forêt luxuriante et colorée.

Et puis est l’histoire d’un paysage sauvage transformé de saison en saison par de mystérieux personnages, mi hommes – mi outils. Une multitude de petites histoires émaillent cette métamorphose de la nature. Animaux, humains et créatures fantastiques s’y croisent et nous font percevoir la richesse et le foisonnement de ce monde. Entre réalisme et fantasmagorie, cette traversée onirique explore les liens intimes et complexes de l’être humain à la nature. Grâce à de merveilleux panneaux peints, de pop-up et d’habiles projections, la SoupeCie donne vie à cette belle fable écologique.

Salle des acacias Venansault Venansault 85190 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandr.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 47 83 83 »}, {« type »: « link », « value »: « https://legrandr.notre-billetterie.com/billets?spec=914 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T15:00:00+01:00 – 2023-12-20T15:45:00+01:00

2023-12-20T15:00:00+01:00 – 2023-12-20T15:45:00+01:00

Festival Roulez jeunesse Théâtre

Raoult Gilibert