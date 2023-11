Giro Di Pista Salle des 3 îles Indre Catégories d’Évènement: Indre

Loire-Atlantique Giro Di Pista Salle des 3 îles Indre, 25 février 2024, Indre. Giro Di Pista Dimanche 25 février 2024, 14h30, 17h00 Salle des 3 îles 5€ Pour clore le festival, Ambra Senatore et son complice Marc Lacourt ont imaginé un bal ludique à vivre en famille où chacun est mis à contribution pour construire une grande chorégraphie d’où surgit un joyeux élan collectif et poétique. Festival Nijinskid. Salle des 3 îles 44610 indre Indre 44610 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatreonyx.fr/programme/spectacles/giro-di-pista_1 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-25T14:30:00+01:00 – 2024-02-25T15:30:00+01:00

Catégories d'Évènement: Indre, Loire-Atlantique

Lieu Salle des 3 îles
Adresse 44610 indre
Ville Indre
Departement Loire-Atlantique

