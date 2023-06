L’Art de se faire comprendre… Ou pas ! Une conférence pour RIRE Salle Dequesnes Villeneuve-d’Ascq, 16 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Alain Streck vous emmène découvrir différentes façons de rater votre communication. Le 16 juin 2023 à 19h00 à la salle municipale Alfred Dequesnes.

Amphigouri, lapsus, polysémie, amphibologie, homophonie, ambiguïté contextuelle et antilogie n’auront plus de secrets pour vous.

Entrée gratuite

Participation aux frais possible, montant libre.

Réservation : https://www.eventbrite.fr/e/billets-lart-de-se-faire-comprendre-ou-pas-une-conference-pour-rire-633981905947?fbclid=IwAR0R2a7vIvB1wvJ7EsHkU24ML0Xa2-NRJZ6phe8SDKu5rJnhHKOu5XSXcfU

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T19:00:00+02:00 – 2023-06-16T21:00:00+02:00

