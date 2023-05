Réunion publique : mobilités douces – Sart / Babylone Salle Dequesnes Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Réunion publique : mobilités douces – Sart / Babylone Salle Dequesnes, 24 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Réunion publique : mobilités douces – Sart / Babylone Mercredi 24 mai, 19h00 Salle Dequesnes Entrée libre Une réunion publique dédiée aux projets d’aménagements et de circulation apaisée dans les quartiers Sart et Babylone est organisée mercredi 24 mai 2023 à 19h à la salle Dequesnes.

Les projets d’aménagements de votre quartier y seront présentés : voies cyclables

diminution de la vitesse en coeur de quartier

sécurisation des abords des écoles

stationnement … Venez échanger avec vos élus ! Salle Dequesnes 46 rue J.Baptiste Bonte 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T19:00:00+02:00 – 2023-05-24T20:00:00+02:00

