Stage en route vers la spé salle d’entraînement de l’ENCC Châtellerault, lundi 15 avril 2024.

Stage en route vers la spé Tu as au moins 13 ans, tu veux devenir artiste de cirque, viens découvrir notre école et la spécialité arts du cirque ! Tu veux pratiquer le cirque dans une ambiance conviviale ? Tu as ta place ici. 15 19 avril salle d’entraînement de l’ENCC 170€ à 370€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T10:00:00+02:00 – 2024-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T09:00:00+02:00 – 2024-04-19T16:00:00+02:00

salle d’entraînement de l’ENCC châtellerault 2 allée de la laïcité Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ecoledecirque.org/stages-en-route-vers-la-specialite/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549858181 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ecoledecirque.org »}]

stage cirque

ENCC Jade Patrier